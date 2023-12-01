Калиматов в прямом эфире ответит на вопросы жителей Ингушетии

«Во вторник, 5 декабря, в 17:00 мск я проведу «прямую линию». Трансляция будет вестись на канале НТРК «Магас» и в прямом эфире, на моей личной странице ВКонтакте, а также на радио «Магас» (88.8 FM)», — сообщил руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Задать свой вопрос или отправить видеообращение можно в личных сообщениях в VK и на номер телефона +7 (928) 695 73 73 WhatsApp и Telegram.

Отмечается, что в ходе прямого эфира звонки будут приниматься по специальным телефонным номерам: 8 (800) 301-41- 42 и 8 (962) 646-78-73.