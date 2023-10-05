Калиматов: «Во все времена в ингушском обществе учитель имел особый статус»

«Сегодня особенный и волнующий для вас день — День учителя. Конечно же, это праздник прекрасных людей, чей кропотливый, ответственный, многолетний и добросовестный труд невозможно переоценить, праздник наших уважаемых и любимых педагогов, для которых работа с детьми и молодежью стала призванием, смыслом и образом жизни, важным и любимым делом», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в ингушском обществе учитель всегда имел высокий статус и пользовался глубоким уважением, но в нынешний Год педагога и наставника с особой силой пришло понимание того, что труд учителя несравним ни с одним другим.

«В школах нашей республики трудятся прекрасные учителя, настоящие профессионалы, чей труд, учительский опыт и наследие дают республике плоды высоких знаний. Гордимся вами и восхищаемся ежедневным служением родному краю и всему российскому государству. Дорогие учителя Ингушетии! Спасибо вам за то, что учите детей светлому, доброму и разумному, закладываете в них фундамент здоровой нравственности, за вашу беззаветную преданность профессии, за то, что вы вносите достойный вклад в будущее нашей республики», — подчеркнул Калиматов.

В завершение своего обращения Глава региона пожелал всем учителям и ветеранам образовательного труда крепкого здоровья, благополучия и удачи в новых начинаниях.

Всемирный день учителя ежегодно отмечается 5 октября. Праздник был провозглашён ЮНЕСКО в 1994 году и ныне празднует свою 30-летнюю годовщину.