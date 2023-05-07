Калиматов встретился с коллективом газеты «Ингушетия» в связи с 30-летием издания

Руководитель субъекта поздравил журналистов с юбилеем, отметив, что издание является ровесником республики, и день за днем продолжает отражать ее становление и развитие.

«30 лет — это уже внушительный возраст. Вы немного моложе нашего региона, при этом я знаю, что вы провели серьезные изменения, внесли инновации в свою работу, идете в ногу со временем. Вы всесторонне освещаете события, происходящие внутри и вокруг Ингушетии, темпы, набранные вами, нельзя сбавлять, поэтому первое, что я пожелаю газете, — это трудоспособность и побольше талантливых людей, которые будут это развитие поддерживать», — подчеркнул Калиматов.

Он призвал журналистов к откровенному разговору, который и состоялся.

Главный редактор «Ингушетии» Шамсудин Боков в первую очередь отметил, что на встречу с Главой пришли люди, десятки лет, работающие в издании, и именно их стараниями газета не теряет популярности, хотя журналисты и подвергаются критике, зачастую совсем не оправданной.

«Тем не менее, понимая, что социальные сети занимают особе место в системе массовой коммуникации, на базе газеты (бумажной версии) было создано первое в республике государственное информационно-аналитическое издание «Интернет-газета «Ингушетия». Активная работа в интернете позволила значительно увеличить посещаемость нашего ресурса. Сегодня у нас столько же уникальных посетителей, сколько во всех СМИ в республике. Это не в укор коллегам, а просто факт, и шли мы к этому долго», — сказал Боков.

При этом главный редактор заметил, что в издании никто не отменял принцип «Не навреди», поэтому журналисты в своих публикациях стараются объективно и непредвзято освещать то или иное событие.

Глава Ингушетии рассказал о том, какие меры принимаются властями для решения вопросов водоснабжения, строительства объектов социальной сферы, создания рабочих мест, развития туризма. Руководитель субъекта также отметил те темы, которые его тревожат — это наркомания и мошеннические схемы по присвоению бюджетных денег.

Он обратил внимание журналистов на необходимость более критично и объемно освещать работу ведомств, глав муниципалитетов.

Калиматов внимательно выслушал ряд предложений и замечаний главного редактора и сотрудников газеты, отметил их актуальность и взял на заметку.

«Я благодарю вас, ваша работа сложная, ответственная и необходимая для республики. Как грамотные люди, думаю, вы это понимаете», — сказал Глава, награждая представителей газеты «Ингушетия».

Также он добавил, что работать в постоянном и оперативном взаимодействии с прессой — обязанность представителей органов исполнительной власти всех уровней.