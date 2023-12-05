Калиматов заявил, что жители Ингушетии всегда ответственно подходили к выборам

Об этом заявил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов на пресс-конференции, которая проходит в ГТРК «Ингушетия».

По его словам, давление на страну, оказываемое США и другими странами так называемого «коллективного Запада», беспрецедентно.

«Я бы сказал, оно масштабнее того, что наблюдалось в годы «холодной войны». Одна из главных целей — смена нынешнего руководства России на более выгодное для США и их сателлитов. Естественно, попытки извне раскачать общественно-политическую ситуацию в республике, да и в стране в целом есть и будут, но народ России, и в частности Ингушетии, знает цену словам «коллективного Запада» и их либеральных приспешников», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

За последние годы политики «коллективного Запада» достаточно показали свое истинное лицо, чтобы у россиян не оставалось никаких иллюзий по поводу их намерений.

«Посмотрите, когда наш Президент Владимир Путин в интересах защиты русского населения и рубежей России путем подписания Минских соглашений пытался договориться с украинскими властями и гарантами от Украины стали западные лидеры, они подписали эти соглашения, но впоследствии признались, что в тот момент они уже знали, что не будут их исполнять, их целью было выиграть время. Вот чего стоят их слова и обещания», — напомнил Глава республики.

Он подчеркнул, что ингушский народ всегда ответственно подходил к выборам, особенно к президентским, и об этом ярко свидетельствуют результаты последних избирательных кампаний в регионе.