«Единая Россия»

Кандидатов предварительного голосования на участие в выборах горсовета столицы Ингушетии становится больше

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Ингушский региональный организационный комитет предварительного голосования (праймериз) политической партии «Единая Россия» продолжает регистрацию новых кандидатов на участие в выборах состава городского совета муниципального образования «Городской округ город Магас» пятого созыва. Прием документов от кандидатов начался 8 марта и продлится до 27 апреля.

«Кандидатами предварительного голосования уже стали пятнадцать человек. Это сотрудники учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, представители предпринимательства и общественности. Само предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая в электронном формате. Избиратели смогут проголосовать за кандидатов на сайте PG. ER. RU с использованием учетной записи на «Госуслугах», — сообщил газете «Ингушетия» руководитель регионального исполнительного комитета Ингушского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев.

Напомним, что праймериз — это внутрипартийное голосование, в ходе которого решается, какие кандидаты пойдут на выборы. Эта процедура дает партиям шанс вывести своих кандидатов «в свет» и определить, какие из них наиболее сильные. Партия «Единая Россия» проводит обязательные праймеризы с 2009 года.
 

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