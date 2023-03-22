Кандидатов предварительного голосования на участие в выборах горсовета столицы Ингушетии становится больше

«Кандидатами предварительного голосования уже стали пятнадцать человек. Это сотрудники учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, представители предпринимательства и общественности. Само предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая в электронном формате. Избиратели смогут проголосовать за кандидатов на сайте PG. ER. RU с использованием учетной записи на «Госуслугах», — сообщил газете «Ингушетия» руководитель регионального исполнительного комитета Ингушского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев.

Напомним, что праймериз — это внутрипартийное голосование, в ходе которого решается, какие кандидаты пойдут на выборы. Эта процедура дает партиям шанс вывести своих кандидатов «в свет» и определить, какие из них наиболее сильные. Партия «Единая Россия» проводит обязательные праймеризы с 2009 года.

