Коллектив ингушской филармонии примет участие в акции «Бессмертный полк»

Работники филармонии уже подготовили транспаранты с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, указав на них фамилию, имя, отчество и воинское звание.

Напомним, шествие пройдет 9 мая в Магасе, принять участие в нем может любой желающий. Колонна проследует по проспекту И. Зязикова — от городской администрации до площади Алания перед башней Согласия. Начало шествия — в 11:00. Затем на площади состоится праздничный концерт с участием артистов ингушской эстрады.