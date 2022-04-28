Бессмертный полк

Коллектив ингушской филармонии примет участие в акции «Бессмертный полк»

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Коллектив Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева примет участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба учреждения.

Работники филармонии уже подготовили транспаранты с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, указав на них фамилию, имя, отчество и воинское звание.

Напомним, шествие пройдет 9 мая в Магасе, принять участие в нем может любой желающий. Колонна проследует по проспекту И. Зязикова — от городской администрации до площади Алания перед башней Согласия. Начало шествия — в 11:00. Затем на площади состоится праздничный концерт с участием артистов ингушской эстрады.

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