Команда «Город Магас» из Ингушетии вышла в финал телевизионной лиги КВН АМиК-2023

Отмечается, что молодые люди представляют регион в Лиге городов — аналоге КВН на флагманской частоте «Газпром-Медиа». Команда выиграла 1/8 и 1/4 игры и борется за титул чемпионов лиги и выход на Первый канал «Высшая лига».

В полуфинале принимали участие такие телевизионные команды, как: «Ни чё такие» (Самара), «Всё законно» (Воронеж), «Клевер» (Самара), «Олени Губерта» (Гродно), «Квентин Таранбеков» (Екатеринбург), «Айседора Дункан» (Рязань), «Город Магас» (Ингушетия).

В финал прошли: «Клевер», «Город Магас», «Квентин Таранбеков», «Айседора Дункан».

Напомним, именно в Высшую лигу КВН стремятся попасть абсолютно все команды, поскольку она открывает огромные медийные возможности для тех, кому удалось «засветиться» в эфире.