КВН

Команда «Город Магас» из Ингушетии вышла в финал телевизионной лиги КВН АМиК-2023

0

Команда КВН «Город Магас» из Ингушетии вышла в финал телевизионной лиги международного союза КВН АМиК-2023, сообщили в комитете по делам молодежи республики.

Отмечается, что молодые люди представляют регион в Лиге городов — аналоге КВН на флагманской частоте «Газпром-Медиа». Команда выиграла 1/8 и 1/4 игры и борется за титул чемпионов лиги и выход на Первый канал «Высшая лига».

В полуфинале принимали участие такие телевизионные команды, как: «Ни чё такие» (Самара), «Всё законно» (Воронеж), «Клевер» (Самара), «Олени Губерта» (Гродно), «Квентин Таранбеков» (Екатеринбург), «Айседора Дункан» (Рязань), «Город Магас» (Ингушетия).

В финал прошли: «Клевер», «Город Магас», «Квентин Таранбеков», «Айседора Дункан».

Напомним, именно в Высшую лигу КВН стремятся попасть абсолютно все команды, поскольку она открывает огромные медийные возможности для тех, кому удалось «засветиться» в эфире.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии молодой человек повесился прямо у входа в собственный дом
Незаконно спилившего шесть деревьев породы бук ищут правоохранители Ингушетии
В Ингушетии провели профилактическую акцию «Береги свое сердце»
Общественники проверили изолятор временного содержания в Малгобеке Ингушетии
Жителя Ингушетии осудили за угрозы убить знакомого
В Ингушетии выросло число отравлений психотропными веществами
Глава Ингушетии поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией
В Ингушетии ночью загорелись два магазина
«Россети» направили 3 млрд рублей на выполнение ремонтной программы на Северном Кавказе в 2023 году
В Ингушетии прокуратура помогла студентам вернуть пенсию по потере кормильца
Рецидивиста из Ингушетии осудили за кражу телефонов

Главное

Яндекс.Метрика

 