Команда РСШ «Ангушт» из Ингушетии обыграла футболистов нальчикского «Спартака»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, первый гол в ворота соперника на 33-й минуте забил новый защитник РСШ «Ангушт» Анзор Ваделов. Во втором тайме последовала пара ударов от капитана команды Абдула-Хамида Тангиева на 66-ой и 74-ой минутах.

Отмечается, что несмотря на дисквалификацию после предыдущего матча шести игроков, ингушской команде удалось собраться и завершить матч с крупной победой.

Напомним, следующий матч состоится 20 августа на выезде с командой ФШ «Нальчик».