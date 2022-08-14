Футбол

Команда РСШ «Ангушт» из Ингушетии обыграла футболистов нальчикского «Спартака»

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Команда республиканской спортшколы «Ангушт» обыграла футболистов нальчикского «Спартака» со счетом 3:0, матч проходил на стадионе имени Рашида Аушева в рамках ЮФЛ-ЮГ.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, первый гол в ворота соперника на 33-й минуте забил новый защитник РСШ «Ангушт» Анзор Ваделов. Во втором тайме последовала пара ударов от капитана команды Абдула-Хамида Тангиева на 66-ой и 74-ой минутах.

Отмечается, что несмотря на дисквалификацию после предыдущего матча шести игроков, ингушской команде удалось собраться и завершить матч с крупной победой.

Напомним, следующий матч состоится 20 августа на выезде с командой ФШ «Нальчик».

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