Туризм

Комитет по туризму региона получил патент на использование слогана «Ингушетия — родина башен»

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Комитет по тризму региона в 2022 году получил патент на использование слогана «Ингушетия — родина башен». Также разработан и продвигается туристический логотип республики, рассказал на встрече с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым руководитель ведомства Беслан Мизиев.

В текущем году, по его словам, в республике запустят первый национальный туристический брендовый маршрут протяженностью 280 км, который охватывает горную и равнинные части Ингушетии.

«У нас должны быть узнаваемые символы, которые у туристов сразу должны ассоциироваться с Ингушетией. При этом они должны быть привлекательными и информативными. Бренды, когда они становятся узнаваемыми, говорят о регионе больше, чем подробные рассказы. Имейте это в виду, когда работаете в этом направлении», — обратил внимание Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства субъекта.

В этих же целях комитет подготовил информацию о туристическом потенциале республики, которая размещена на сайте Ростуризма и туристическом сервисе Russia. Travel, а на цифровом туристическом сервисе, который помогает спланировать маршрут путешествия по России — RUSSPASS рассказали об архитектурных памятниках на территории региона.

В рамках регионального и международного взаимодействия, в начале прошлого года комитет провел встречу с представителями туристической индустрии ОАЭ. А в мае представители ведомства участвовали в рекламном туре по Пензенской области в рамках туристического форума «Туризм, отдых и оздоровление». В результате, за летний период республику посетили порядка 350 человек из Пензенской области.

«Для более широкого распространения информации об Ингушетии в сентябре мы организовали пресс-тур известных в России тревел-блогеров и представителей компаниями Tutu. ru и Nordwind для популяризации новых авиарейсов и продвижения республики в интернет пространстве. Общие впечатления в среднем получили оценку 8,2 из 10, опубликовано порядка 200 материалов о регионе, которые набрали около 2,5 млн просмотров. Кроме того, мы провели туристический форум «Армхи-2022», ставший площадкой для открытого диалога о развитии туризма в Ингушетии, на которой встретились представители региональной власти, инвесторы, эксперты и туристы», — сказал Мизиев.

Он также отметил, что комитет по туризму принимал участие в прошедшей в октябре ярмарке вакантных рабочих и учебных мест, и предложил соискателям работу в сфере туризма: места в гостиницах, ресторанах, туристических агентствах от прямых работодателей.

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