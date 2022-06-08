КТЦ столицы Ингушетии приглашает школьников на уроки хореографии

«Хореография способствует гармоничному развитию детей, учит их красиво и грациозно двигаться. Занятия в КТЦ помогут ребятам развить физическую выносливость, укрепить дыхательную систему, улучшить координацию движений, развить чувство ритма и музыкальный слух. Танцы улучшают умение сосредотачиваться, развивают логическое мышление, творческие способности и делают ребенка более внимательным и дисциплинированным», — рассказал собеседник.

Занятия будут проводить балетмейстеры Аза Арапиева и Ислам Досхоев.

Для записи обращаться по адресу: г. Магас, улица Озиева, 1. Контакты для дополнительной информации: электронная почта ktcmagas@mail. ru, телефон 8(8734)55-15-42.