КТЦ столицы Ингушетии приглашает школьников на уроки хореографии

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Культурно-технический центр Магаса объявляет набор в кружок хореографии детей от 7 до 17 лет, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Ингушетии.

«Хореография способствует гармоничному развитию детей, учит их красиво и грациозно двигаться. Занятия в КТЦ помогут ребятам развить физическую выносливость, укрепить дыхательную систему, улучшить координацию движений, развить чувство ритма и музыкальный слух. Танцы улучшают умение сосредотачиваться, развивают логическое мышление, творческие способности и делают ребенка более внимательным и дисциплинированным», — рассказал собеседник.

Занятия будут проводить балетмейстеры Аза Арапиева и Ислам Досхоев.

Для записи обращаться по адресу: г. Магас, улица Озиева, 1. Контакты для дополнительной информации: электронная почта ktcmagas@mail. ru, телефон 8(8734)55-15-42.

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