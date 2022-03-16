Курорт «Армхи» в Ингушетии до конца года завершит планировку под новую инфраструктуру

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На всесезонном курорте «Армхи» до конца 2022 года намерены завершить работы по планировке территории комплекса, а со следующего года начнется создание инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев.

«Мы надеемся, что в этом году корпорацией «Кавказ. РФ» будет разработан план планировки территории и со следующего года начнется создание инфраструктуры», — заявил он на 28-й международной туристической выставке MITT.

«Армхи» — всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.

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