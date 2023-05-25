Лихачей из свадебного кортежа привлекли к ответственности в Ингушетии
Водителей-лихачей из свадебного кортежа привлекли к ответственности в Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Отмечается, что сотрудники ОМВД России по Магасу в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, выявили факт выезда 7 автомобилей, двигавшихся в составе свадебного кортежа, на полосу встречного движения.
В отношении нарушителей ПДД составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП России.