Об этом говорится в исследовании аналитиков «Яндекс. Карты» по просьбе РБК к 30-летию распада СССР.

Напомним, что Магас самый молодой административный центр субъекта в стране. Первый камень (капсула) строительства современного города Магас был заложен Президентом Ингушетии Русланом Аушевым 23 февраля 1994 года. А 15 апреля того же года Президент России Борис Ельцин подписал указ «О строительстве столицы Республики Ингушетия». Этот день отмечается как «День города Магас».

В выборку аналитиков «Яндекс. Карт» попали объекты уличной сети со словом «советский», а также улицы, названные в честь государственных деятелей СССР Владимира Ленина, Сергея Кирова, Михаила Калинина и основоположника научного коммунизма Карла Маркса.

Больше всего таких названий оказалось в Краснодарском крае (1936), Свердловской области (1780), Татарстане (1622), Воронежской области (1474) и Башкортостане (1469). В целом это неудивительно, учитывая, что речь идет о крупных регионах: четыре из пяти субъектов входят в первую десятку по численности населения.

Гораздо показательнее статистика доли «советских улиц» от общего числа. Лишь в пяти регионах (Мордовия, Чувашия, Воронежская и Кировская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ) этот показатель превысил 7,5%. Объясняется это в том числе тем, что местные власти скептически относились к идее переименований.

В Москве советских названий, наоборот, всего 0,6%, что связано с волной переименований в 1990–1991 годах. При этом вполне возможно, что в ближайшие годы таких топонимов станет меньше, поскольку с присоединением новых территорий возникает необходимость во избежание путаницы переименовывать улицы в Новой Москве (сейчас в городе пять улиц Ленина).

Результаты исследования показывают, что советские названия чаще сохраняются в деревнях и селах, чем в городах (7,2 против 2,8%).