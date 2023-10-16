Магас и Ставрополь обсудили межрегиональное сотрудничество

Сообщается, что мероприятие прошло в тронном зале Башни согласия. Помимо туристического взаимодействия были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, развития ресторанно-гостиничного бизнеса и другие. К совместной деятельности уже готовы такие туристические агентства, как «Альянс-Тур», «АльянсЭкспоТур», «Бон вояж экспресс» и «Визит Ингушетия».

«Перед подписанием соглашения была проведена презентация туристического потенциала столиц обоих регионов, представлены достопримечательности Магаса и горного района Ингушетии. Гости столицы посетили детский реабилитационный центр и предприятие по производству войлочных ковров», — поделился источник издания.

Отмечается, что в ходе переговоров состоялся полезный обмен мнениями, было высказано много интересных идей. Стороны уже приступили к согласованию и утверждению дорожной карты.