Машины дважды обстрелявших силовиков членов бандгруппы нашли в Ингушетии

«В ходе проведения поисковых мероприятий, в рамках введенного 27 марта плана «Сирена» по установлению местонахождения лиц, совершивших нападение на пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии, примерно в 16 часов на окраине Малгобека при проверке фермерского хозяйства инспекторами ПДН подозреваемые обстреляли их из автоматического оружия», — сказал источник.

По его информации, правоохранители открыли ответный огонь. Преступники скрылись в неизвестном направлении на легковом автомобиле. В результате перестрелки лейтенант полиции с закрытой черепно-мозговой травмой и касательным ранением госпитализирован. Вводился план-перехват. Фермер задержан следователями для установления причастности в пособничестве членам бандгруппы. Пенсионер 1953 г. р. приходится дядей одному из разыскиваемых.

С 20:00 3 апреля в Малгобекском районе оперштаб ввел режим КТО. Силовики при обследовании территории обнаружили автомобили ВАЗ-2114, «Нива» без ГРЗ и ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета без номеров, на которых передвигались бандиты. По данному эпизоду заведено дело по ст. 317 и ч. 2 ст. 222 УКРФ. На месте ЧП найдены гильзы калибра 5,45 мм, гильзы калибра 7,62 мм, одежда, лекарства, окровавленные бинты, которые свидетельствуют о том, что один из участников НВФ был ранен при нападении на пост полиции 27 марта.

На текущий момент режим КТО не отменен, преступники не задержаны.