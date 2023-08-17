Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден заместитель главы МВД по Ингушетии

Награду офицеру в торжественной обстановке вручил глава МВД по республике генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин.

«Руководство и личный состав министерства внутренних дел поздравляют коллегу с заслуженной наградой и желают ему новых успехов в работе на благо общества», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что названной медалью награждаются сотрудники органов внутренних дел за заслуги в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями.