Медработники Ингушетии провели флешмоб в поддержку Всемирного дня безопасности пациента

Этот день отмечается для того, чтобы побудить заинтересованные стороны, включая пациентов, членов их семей, политиков, руководителей органов здравоохранения, медработников и ассоциаций по защите прав пациентов, к совместной разработке мер для обеспечения безопасности медицинской помощи.

Медики Ингушетии призвали граждан информировать их о любых отклонениях в состоянии своего здоровья и посетить поликлинику по месту жительства для обследования в рамках диспансеризации.