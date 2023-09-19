Флешмоб

Медработники Ингушетии провели флешмоб в поддержку Всемирного дня безопасности пациента

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Медработники Ингушетии провели флешмоб в поддержку Всемирного дня безопасности пациента, сообщили в Минздраве республики.

Этот день отмечается для того, чтобы побудить заинтересованные стороны, включая пациентов, членов их семей, политиков, руководителей органов здравоохранения, медработников и ассоциаций по защите прав пациентов, к совместной разработке мер для обеспечения безопасности медицинской помощи.

Медики Ингушетии призвали граждан информировать их о любых отклонениях в состоянии своего здоровья и посетить поликлинику по месту жительства для обследования в рамках диспансеризации.

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