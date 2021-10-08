МегаФон обеспечил интернетом 700 социальных объектов Северного Кавказа

В школах и колледжах благодаря скоростному интернету ученики могут разрабатывать приложения и проекты в сети, изучать предметы по электронным учебникам, а учителя — повышать квалификацию онлайн. В библиотеках теперь появилась возможность создания собственной онлайн-картотеки и открыт доступ к электронным книгам. А медицинские работники могут в режиме онлайн обмениваться информацией между поликлиниками и фельдшерско-акушерскими пунктами.

Скоростным интернетом теперь пользуются сотрудники в 178 социальных учреждениях в Ингушетии, 214 — в Северной Осетии и 304 — в Карачаево-Черкесии.

«Для нас этот проект стал знаковым — инженеры МегаФона смогли решить непростые технические задачи. В трех республиках они проложили свыше 1 140 км оптико-волоконных линий связи, часть из них — в труднодоступной горной местности Кавказского хребта. Специалисты установили более 700 узлов доступа и модернизировали 40 радиорелейных пролетов, причем 2 из них на высоте более 2 500 м над уровнем моря. Раньше в этих учреждениях быстрого интернета не было, а теперь их работникам доступны все современные онлайн-сервисы для плодотворной работы», — рассказал Олег Постных, директор по реализации проектов МегаФона на Кавказе.

«Этот проект реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Подключение социальных объектов Ингушетии к скоростному интернету проводилось в 3 этапа — с 2019 по 2021 годы, сегодня работы завершены на 100%. Основная цель проекта — создать надежную и безопасную систему телекоммуникаций для передачи, обработки и хранения данных большого объема — достигнута», — комментирует Муса Плиев, министр промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия.