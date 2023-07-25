Мэр Карабулака Ингушетии представил своего нового заместителя
Исполняющий обязанности главы администрации Карабулака Ахмед Дидигов представил коллективу городской администрации своего нового заместителя Тимура Евлоева, который будет курировать вопросы внутренней политики.
Градоначальник, сообщила его пресс-служба, пожелал назначенцу продуктивной деятельности на ответственном посту, своевременное и качественное решение вопросов, выразил надежду на плодотворное взаимодействие всего коллектива мэрии. В свою очередь Тимур Евлоев поблагодарил за оказанное доверие, заверив, что приложит все усилия для эффективного выполнения стоящих перед ним задач.
Напомним, Тимур Магомедович Евлоев родился 1979 году в городе Сунжа. В 2008 году окончил Назрановский институт экономики и правоведения по специальности «Юрист», а в 2019 году — по специальности «Муниципальное право». С 2011 по 2015 годы являлся первым заместителем руководителя Ингушавтотранса. В 2019 г. — и. о. министра транспорта связей энергетики и промышленности. Имеет множество поощрений и благодарностей за добросовестное, ответственное отношение к своей работе.