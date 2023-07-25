Мэр Карабулака Ингушетии представил своего нового заместителя

Градоначальник, сообщила его пресс-служба, пожелал назначенцу продуктивной деятельности на ответственном посту, своевременное и качественное решение вопросов, выразил надежду на плодотворное взаимодействие всего коллектива мэрии. В свою очередь Тимур Евлоев поблагодарил за оказанное доверие, заверив, что приложит все усилия для эффективного выполнения стоящих перед ним задач.

Напомним, Тимур Магомедович Евлоев родился 1979 году в городе Сунжа. В 2008 году окончил Назрановский институт экономики и правоведения по специальности «Юрист», а в 2019 году — по специальности «Муниципальное право». С 2011 по 2015 годы являлся первым заместителем руководителя Ингушавтотранса. В 2019 г. — и. о. министра транспорта связей энергетики и промышленности. Имеет множество поощрений и благодарностей за добросовестное, ответственное отношение к своей работе.