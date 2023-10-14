Мэр Назрани Урусхан Евлоев встретился с юными журналистами

«Встреча была приурочена к праздничной дате — 242-летию со Дня основания Назрани. Градоначальник рассказал о своих школьных годах, увлечениях, первых достижениях и ближайших планах», — рассказал собеседник.

По его словам, ребята решили подробно узнать о будущих позитивных изменениях в муниципалитете, о запланированных мероприятиях, о рабочем графике и образе жизни, а также журналистов интересовали вопросы личного характера о вкусах и предпочтениях, досуге и отдыхе.

В пресс-службе добавили, что Урусхан Евлоев с большим вниманием отнесся к каждому вопросу, отвечал подробно и часто сменял деловой тон, привычный для общения с прессой, на дружеский, рассказывал интересные истории из жизни.