Диалог

Мэр Назрани Урусхан Евлоев встретился с юными журналистами

0

Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев в преддверии 242-летия города провел встречу с юными журналистами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета

«Встреча была приурочена к праздничной дате — 242-летию со Дня основания Назрани. Градоначальник рассказал о своих школьных годах, увлечениях, первых достижениях и ближайших планах», — рассказал собеседник.

По его словам, ребята решили подробно узнать о будущих позитивных изменениях в муниципалитете, о запланированных мероприятиях, о рабочем графике и образе жизни, а также журналистов интересовали вопросы личного характера о вкусах и предпочтениях, досуге и отдыхе.

В пресс-службе добавили, что Урусхан Евлоев с большим вниманием отнесся к каждому вопросу, отвечал подробно и часто сменял деловой тон, привычный для общения с прессой, на дружеский, рассказывал интересные истории из жизни.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Впервые в Ингушетии состоялся фестиваль казачьей культуры
Филиал университета МВД приглашает абитуриентов из Ингушетии на день открытых дверей
В Сунженском районе Ингушетии проверили АГЗС на соблюдение пожарной безопасности
В ходе операции «Мак-2023» в Ингушетии изъято более 1,5 кг наркотиков и психотропных веществ
На чемпионате Европы по джиу-джитсу спортсмены из Ингушетии завоевали 15 золотых медалей
Два детских сада откроют в Назрановском районе Ингушетии до конца года
В Ингушетии похитили провод с линии электропередачи
Правоохранители устанавливают личность сообщившего о минировании школ в Ингушетии
Два человека пострадали в Ингушетии в автоаварии
Житель Ингушетии осужден за незаконную рубку леса
Глава Ингушетии проверил ход реконструкции мемориала памяти жертв конфликта осени 1992 года

Главное

Яндекс.Метрика

 