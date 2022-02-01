Мэр столицы Ингушетии дал указание максимально усилить работу по сборам платежей за водоснабжение

Он акцентировал внимание на необходимости придерживаться плана графика по сбору платежей с физических и юридических лиц за оказанные услуги по водоснабжению. Градоначальник дал указание максимально усилить работу по сборам платежей и провести работу по повышению платёжной дисциплины потребителей.

Напомним, оплатить за воду жители столицы республики могут в отделении «Почта России» по адресу: г. Магас, улица К. Кулиева, 20а, а также в офисе МУП «Водоканал г. Магас», который находится на улице 65 лет Победы.