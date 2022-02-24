Мэр столицы Ингушетии озаботился отсутствием пешеходного перехода возле одной из школ города
Мэр Магаса дал поручение ответственным сотрудникам администрации города в ближайшее время создать пешеходный переход возле одного из общеобразовательных учреждений на улице Чахкиева.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса, градоначальник, кроме того, поручил проверить все социально значимые объекты на наличие пешеходных переходов, а также проверить их соответствие необходимым требованиям.
Усман Аушев дал поручение директору МКУ «Зеленхоз г. Магас» разработать схему масштабного озеленения не только прилегающей к общеобразовательному учреждению на улице Чахкиева территории, но и всей столицы республики.