Мэр столицы Ингушетии озаботился отсутствием пешеходного перехода возле одной из школ города

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса, градоначальник, кроме того, поручил проверить все социально значимые объекты на наличие пешеходных переходов, а также проверить их соответствие необходимым требованиям.

Усман Аушев дал поручение директору МКУ «Зеленхоз г. Магас» разработать схему масштабного озеленения не только прилегающей к общеобразовательному учреждению на улице Чахкиева территории, но и всей столицы республики.