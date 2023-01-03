Мэр столицы Ингушетии поблагодарил всех, кто способствовал выделению городу 80 млн рублей

В своем обращении Усман Аушев отметил, что руководитель субъекта уделяет большое внимание развитию столицы региона. Благодаря непосредственной поддержке Махмуд-Али Калиматова, работе команды администрации и местных архитекторов, городу выделен грант 80 млн рублей на реализацию проекта благоустройства общественной территории площадью более 4 га парковой зоны площади Алания в этническом стиле с использованием элементов солярного знака. Реализовать его планируется в 2023-2024 годах.

«Администрация Магаса приложит все усилия для реализации проекта и оправдания надежд жителей города и республики», — заверил мэр.

Ранее власти проводили опрос среди жителей города по этому поводу, они выбрали территорию парка «Шелковый путь», прилегающую к площади Алания.

В результате 23 декабря минувшего года в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса. В мероприятии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. За наградой на сцену поднялись мэр Магаса Усман Аушев и заместитель главы администрации Хадижа Гойгова.

Отметим, что конкурс, по поручению Президента России, проводится с 2018 года и четыре года назад Магас уже становился его победителем, получив 30 млн рублей.