Минимущество Ингушетии оформило 70% земельных участков под объекты соцзначения

«В этом году оформлено порядка 19 земельных участков под социально-значимые объекты государственного заказа. Также из 91 земельного участка, предусмотренного дорожной картой по оформлению земельных участков под объектами социального назначения на 2021-2022 гг., разработанной Минстроем Ингушетии, оформлено 64 земельных участка, или 70% от предусмотренных дорожной картой под социально-значимые объекты. Из них — 62 переданы Минстрою Ингушетии для строительства объектов», — сказал Албаков.

Также, по его словам, в рамках реализации дорожной карты ведется работа по формированию и определению 29 земельных участков.

Владимир Сластенин в свою очередь напомнил, что первый вице-премьер Магомед Евлоев возглавляет комиссию правительства республики по земельным вопросам, созданную в сентябре этого года.

«В соответствии с положением этой комиссии, вопросы их распределения будут рассматриваться исключительно на заседаниях комиссии. За этим сейчас будет жесточайший контроль», — подчеркнул премьер.