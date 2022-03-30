Министерство культуры Ингушетии намерено помочь ансамблю «Магас» в обновлении материально-технической базы

«Я наслышана об успехах ансамбля на всероссийских и международных площадках и осведомлена о тех проблемах, которые много лет стоят перед коллективом. Одной из важнейших задач таких коллективов как ваш — это помощь молодым людям сориентироваться в мире искусства, ознакомиться с художественной культурой и реализовывать свои творческие возможности. Ближайшая задача, стоящая перед нами, как курирующим органом, обновление материально-технической базы в рамках имеющихся возможностей», — подчеркнула она.

Юнус Кодзоев провел для Льяновой ознакомительную экскурсию и показал помещения, в которых размещаются работники ансамбля, сценический гардероб и материальная база учреждения.

Министр поприсутствовала на репетиции и пообщалась с коллективом. Она отметила, что необходимо обновлять репертуар новыми хореографическими постановками на основе ингушского фольклора.