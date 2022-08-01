Минкультуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на август

3 августа в Мемориальном комплексе жертвам репрессий откроется выставка «Боголов Магомед Гайсултан-Хаджиевич». Возрастная категория — 12+. Экспозиция будет проходить до 7 августа.

8 августа в МКЖР будет представлена выставка «Дела минувших дней», которая продлится до 15 августа. Возрастная категория — 12+.

25 августа в стенах Мемориального комплекса жертвам репрессий откроется выставка «Киноискусство Ингушетии» и продлится до 31 августа. Возрастная категория — 12+.

Мемориальный комплекс находится по адресу: г. Назрань, Насыр-Кортский административный округ, ул. Бакинская, 77. Время работы: с 09 до 18 часов.

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии продолжается выставка дарственных экспонатов живописи от Некрасова Владимира Ильича: «Вне времени, эпох и расстояний...». Выставка продлится до 6 сентября. Возрастная категория — 12+.

Адрес музея ИЗО: ул. Вассан-Гирея Джабагиева, 139, г. Карабулак. Время посещения: с 10 до 18 часов.

В кинотеатре «Россия» при Центре культурного развития г. Магаса состоятся показы отечественных фильмов: «Нахимовцы» — до 10 августа (возрастная категория 12+), «Легенды Орлёнка» — с 11 по 24 августа (возрастная категория 6+).

Кинотеатр расположен по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д. 30.