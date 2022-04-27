Минкультуры Ингушетии приглашает обладателей «Пушкинской карты» интересно и с пользой провести майские праздники

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Министерство культуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий, которые можно посетить в республике на майские праздники по программе «Пушкинская карта».

С 9 по 21 мая в Мемориальном комплексе жертвам репрессий пройдет выставка «Я помню, я горжусь...», приуроченная к 77-ой годовщине Победы в ВОВ (возрастная категория — 12+). Также здесь пройдет выставка, посвященная 110-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны Тугана Мальсагова (возрастная категория — 12+).

Время работы музея МКЖР — с 9 до 18 часов. Адрес: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Бакинская, 77.

В Центре культурного развития г. Магаса с 22 апреля по 4 мая идет показ отечественного военного фильма «Первый Оскар» (возрастная категория — 12+). С 28 апреля по 11 мая состоится демонстрация отечественного фильма «Артек. Большое путешествие» (комедия, возрастная категория — 6+). Также обладатели «Пушкинской карты» с 28 апреля по 11 мая смогут посмотреть российский фильм «1941. Крылья над Берлином» (возрастная категория — 12+). С 29 апреля по 18 мая состоится показ мультфильма «Бука. Мое любимое чудовище» (возрастная категория — 6+). с 1 по 4 мая зрители могут посмотреть анимационный фильм «Суворов. Великое путешествие» (возрастная категория — 6+).

Центр культурного развития г. Магаса находится по адресу: улица Кайсына Кулиева, 30.

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии продолжается выставка, приуроченная ко Дню национального костюма, она продлится до 16 мая. Возрастная категория — 0+. Музей находится в г. Карабулаке по адресу: улица Вассан-Гирея Джабагиева, 139. Часы работы — с 10 до 18 часов.

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