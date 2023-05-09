Минкультуры приглашает жителей и гостей Ингушетии на праздничный концерт

Отмечается, что в праздничном мероприятии примут участие лучшие солисты и творческие коллективы Государственной филармонии республики имени Ахмеда Хамхоева, а также духовой оркестр Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цароева — участника ВОВ. (Разведчика в легендарном партизанском отряде Медведева называли «Володей»).

Концерт пройдет сегодня, 9 мая, в муниципальном Дворце культуры города Назрани. Начало в 14 часов.