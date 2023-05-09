9 мая

Минкультуры приглашает жителей и гостей Ингушетии на праздничный концерт

0

Министерство культуры Ингушетии приглашает жителей и гостей региона на праздничный концерт, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что в праздничном мероприятии примут участие лучшие солисты и творческие коллективы Государственной филармонии республики имени Ахмеда Хамхоева, а также духовой оркестр Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цароева — участника ВОВ. (Разведчика в легендарном партизанском отряде Медведева называли «Володей»).

Концерт пройдет сегодня, 9 мая, в муниципальном Дворце культуры города Назрани. Начало в 14 часов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гостем «Полдника с художником» в музее ИЗО Ингушетии станет Алихан Майриев
«Международная исламская миссия» вновь окажет поддержку ингушской молодежи
Депутаты Госдумы Муслим Татриев и Бекхан Барахоев навестили ветерана ВОВ
Два «золота» завоевали спортсмены из Ингушетии на первенстве России по ММА
Мы гордимся вкладом ингушского народа в Великую Победу — Глава Ингушетии
Росгвардейцы Ингушетии провели «Парад у дома ветерана»
В Назрани в память о павших в годы ВОВ высадили 150 молодых деревьев
Сотрудники прокуратуры Ингушетии приняли участие в благоустройстве Братской могилы
В Ингушетии оказывают материальную помощь вдовам ветеранов ВОВ
В Ингушетии 7-8 мая ожидаются сильный дождь, гроза и град
Росгвардейцы Ингушетии поддержали акцию «Бессмертный автополк»

Главное

Яндекс.Метрика

 