Минкультуры приглашает жителей и гостей Ингушетии на праздничный концерт
Министерство культуры Ингушетии приглашает жителей и гостей региона на праздничный концерт, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что в праздничном мероприятии примут участие лучшие солисты и творческие коллективы Государственной филармонии республики имени Ахмеда Хамхоева, а также духовой оркестр Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цароева — участника ВОВ. (Разведчика в легендарном партизанском отряде Медведева называли «Володей»).
Концерт пройдет сегодня, 9 мая, в муниципальном Дворце культуры города Назрани. Начало в 14 часов.