Минобороны России запустило доставку писем и посылок в зону СВО

«Ничто так не согревает сердце солдата, как письмо из дома. Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части», — написал Калиматов.

Отметим, что адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.