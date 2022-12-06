Минобороны России запустило доставку писем и посылок в зону СВО

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Минобороны России организовало доставку писем и посылок российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщил в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Ничто так не согревает сердце солдата, как письмо из дома. Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части», — написал Калиматов.

Отметим, что адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

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