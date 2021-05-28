Минобрнауки Ингушетии организовало «горячую линию» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации

Вопросы можно задать по телефону 8 (8732) 22-25-73 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, сообщила пресс-служба ведомства.

По телефону «горячей линии» участники ЕГЭ, их родители, преподаватели, организаторы могут обращаться к специалистам Регионального центра обработки информации РИ с вопросами, касающимися разных аспектов ЕГЭ: процедуры экзамена, оформления заданий, организационных требований и др.