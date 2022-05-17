Минтруд Ингушетии формирует квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на 2023 год

Так, Министерством труда, занятости и социального развития Ингушетии проводится работа по сбору заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников из стран с визовым режимом въезда для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на 2023 год.

Сообщается, что работодателям, планирующим привлечь иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности, предлагается до 15 июня 2022 года подать в Минтруд Ингушетии заявку о потребности в привлечении иностранных работников на следующий год.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации заявка работодателя, заказчика работ, услуг о потребности в привлечении иностранных работников заполняется в электронном виде с использованием автоматизированного информационного комплекса «Миграционная квота» на сайте www. migrakvota. gov. ru и представляется в социальное ведомство региона на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенная подписью руководителя и печатью организации, по документу, удостоверяющему личность, либо представителю организации по доверенности.

Инструкция по заполнению заявки размещена в личном кабинете на сайте АИК «Миграционная квота». Дополнительную информацию можно получить по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Новая, 11, тел.: 8 (8734) 55-20-58.