Джиу-джитсу

Мировой рейтинг мастеров джиу-джитсу возглавил спортсмен из Ингушетии

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Мастер спорта международного класса Ислам Мамилов, выступающий за сборную Казахстана, возглавил список лучших мастеров джиу-джитсу мира в весовой категории до 69 кг. Об этом свидетельствует обновленный список лучших джитсеров планеты, опубликованный на ведущих спортивных порталах.

Отмечается, что к такому результату атлета привела череда успешных выступлений как на отечественных, так и международных стартах.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года Ислам Мамилов стал победителем Гран-при восьмерки сильнейших джитсеров России в весовой категории до 77 кг.

Весной и осенью этого же года Ислам стал победителем чемпионата Казахстана по джиу-джитсу среди взрослых в городе Талдыкоргане и чемпионата Азии по джиу-джитсу в Абу-Даби.

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