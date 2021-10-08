Мировой рейтинг мастеров джиу-джитсу возглавил спортсмен из Ингушетии
Мастер спорта международного класса Ислам Мамилов, выступающий за сборную Казахстана, возглавил список лучших мастеров джиу-джитсу мира в весовой категории до 69 кг. Об этом свидетельствует обновленный список лучших джитсеров планеты, опубликованный на ведущих спортивных порталах.
Отмечается, что к такому результату атлета привела череда успешных выступлений как на отечественных, так и международных стартах.
Ранее сообщалось, что в январе 2021 года Ислам Мамилов стал победителем Гран-при восьмерки сильнейших джитсеров России в весовой категории до 77 кг.
Весной и осенью этого же года Ислам стал победителем чемпионата Казахстана по джиу-джитсу среди взрослых в городе Талдыкоргане и чемпионата Азии по джиу-джитсу в Абу-Даби.