Мировой рейтинг мастеров джиу-джитсу возглавил спортсмен из Ингушетии

Отмечается, что к такому результату атлета привела череда успешных выступлений как на отечественных, так и международных стартах.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года Ислам Мамилов стал победителем Гран-при восьмерки сильнейших джитсеров России в весовой категории до 77 кг.

Весной и осенью этого же года Ислам стал победителем чемпионата Казахстана по джиу-джитсу среди взрослых в городе Талдыкоргане и чемпионата Азии по джиу-джитсу в Абу-Даби.