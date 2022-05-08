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МКЖР Ингушетии опубликовал афишу мероприятий на май по «Пушкинской карте»

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает обладателей «Пушкинской карты» посетить мероприятия, которые пройдут в мае.

С 9 по 21 мая состоится видеовыставка «Я помню, я горжусь...», приуроченная к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 11 по 20 мая также пройдет видеовыставка «Гражданин и патриот» к 110-летию со дня рождения основателя музея краеведения республики, ветерана ВОВ Мальсагова Тугана Хаджимоховича.

21 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» состоится литературно-историческая викторина «Мой край — мое Отечество», посвященная 30-летию Республики Ингушетия.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство, в текущем году сумма составляет 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

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