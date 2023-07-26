Модернизация крупного объекта водоснабжения в Ингушетии завершится в 2024 году

Работы на Альтиевском водозаборе ведутся с февраля прошлого года. Здесь пробурят 10 дополнительных скважин, что позволит увеличить дебит добычи воды на 24 тыс. кубометров в сутки из расчета 230 литров на человека. На объекте работает подрядная организация «КММ-Моторс», заказчик — Минстрой республики. Сметная стоимость проекта составляет около 850 млн рублей.

«Проблема водоснабжения у нас одна из самых долгосрочных. Делаем все возможное, чтобы решить ее кардинальным образом. Там, где возможно включить наш регион в федеральные программы, мы это делаем. Правительство России знает о наших трудностях и идет нам навстречу. Кроме Альтиевского водозабора, мы планируем строительство крупного объекта водоснабжения на реке Асса. Работа в этом направлении у нас тоже двигается. В течение нескольких лет, надеюсь, мы полностью решим проблему с водой», — цитирует Главу региона Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Отмечается, что модернизация водозабора разбито на два этапа. В данное время ведутся работы по бурению артезианских скважин, установке ограждения, строительству основания здания проходной и благоустройству территории.

Согласно проектно-сметной документации, разработанной в конце 2021 года ГУП «НПО «Геопроект», планируется построить насосную станцию и напорно-канализационный коллектор для отвода хозяйственно-бытовых отходов. На сегодняшний день рабочие уже пробурили 7 скважин с установкой насосов.