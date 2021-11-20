Дети

Муфтий России и уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии обсудили реабилитацию возвращенных из Сирии детей

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Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял в своей резиденции уполномоченного по правам ребенка при Главе Ингушетии Зарему Чахкиеву. Обсуждался вопрос возвращения детей российских граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке, их реабилитация и социализация.

Для того, чтобы у безвинных детей, с первых лет жизни, познавших лишения и трагедию военных действий, был шанс на благополучное будущее, необходимы совместные усилия органов власти, религиозных институтов и гражданского общества. Следуя гуманистическому призванию, шейх Гайнутдин выразил готовность содействовать в их социализации, психологической и духовной поддержке, сообщает пресс-служба духовного управления мусульман России.

«Дети — это святое и посланный нам подарок от Всевышнего Аллаха, мы должны делать все возможное, чтобы каждый ребенок получал всю необходимую помощь и поддержку со стороны государства и общества. Их судьбы не должны вызывать безразличие. Мы в ответе за каждое дитя перед Аллахом и перед законом», — подчеркнул муфтий.

Своему заместителю по социальной работе Ильдару Аляутдинову и управляющему делами ДУМ Рафику Фаттахетдинову, принявшим участие во встрече, Равиль Гаунутдин поручил проработать возможности организации реабилитации возвращенных из Ближнего Востока детей, в том числе оказания содействия их диагностике и лечению, организации оздоровительного отдыха, оказания им психологической и духовно-нравственной поддержки.

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