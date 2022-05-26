На 5,6 млрд руб. сокращен за три года общий объем долгов Ингушетии

Как сообщил председатель правительства республики Владимир Сластенин на заседании парламента региона с участием Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, в полном объеме оплачена задолженность по социальным обязательствам перед населением и бюджетный кредит в размере 944 млн рублей.

По его словам, важным направлением работы правительства являются мероприятия по укреплению финансовой дисциплины и защите интересов республики в судебном порядке.

«В 2020-2021 годы по итогам торгов обеспечена экономия от первоначальной цены в размере 970 млн рублей. Общая сумма предотвращенного ущерба бюджету республики за 2021 год составляет 460 млн рублей, за два последних года — 3,2 млрд рублей», — отметил он.

Между тем, положительная динамика социально-экономического развития позволила обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 600 млн рублей или на 11,3 % до 5,9 млрд рублей.

Системная работа по повышению эффективности управления государственной собственностью привела к увеличению поступлений арендных платежей за пользование государственным имуществом на 12,5 % — с 24 млн рублей до 27 млн рублей.

«Общая сумма поступлений в бюджет от реализации государственного имущества по итогам работы за 2021 год составила 274 млн рублей», — дополнил Владимир Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.