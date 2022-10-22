На Мемориале жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии прошел субботник

«Неравнодушные жители республики пришли, чтобы облагородить территорию Мемориального комплекса, тем самым почтив память погибших в те трагические дни. Благодарим всех, кто принял участие в данном мероприятии, ведь Мемориал — это особе место для всех нас», — отметил представитель ведомства.

Напомним, что это второй субботник, прошедший на территории кладбища в Назрани к 30-й годовщине «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что на Мемориале «ГIоазота кашамаш» проведут капремонт в течение года. Средства на обновление комплекса будут выделены из Национального фонда развития республики.