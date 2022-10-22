Память

На Мемориале жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии прошел субботник

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В министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии поблагодарили всех, кто принял участие в субботнике на Мемориале жертв конфликта осени 1992 года — «ГIоазота кашамаш».

«Неравнодушные жители республики пришли, чтобы облагородить территорию Мемориального комплекса, тем самым почтив память погибших в те трагические дни. Благодарим всех, кто принял участие в данном мероприятии, ведь Мемориал — это особе место для всех нас», — отметил представитель ведомства.

Напомним, что это второй субботник, прошедший на территории кладбища в Назрани к 30-й годовщине «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что на Мемориале «ГIоазота кашамаш» проведут капремонт в течение года. Средства на обновление комплекса будут выделены из Национального фонда развития республики.

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