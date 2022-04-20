На подъездной дороге к аэропорту Ингушетии устанавливают современную систему освещения

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время по всему периметру участка монтируются светодиодные светильники мощностью 150 W со световым потоком 15 000 Лм, взамен энергоемких светильников с лампами накаливания. Эти работы позволяют не только значительно улучшить качество освещения данного участка, но и снизить около 60% потребляемой электроэнергии.

Напомним, ранее администрацией города была проведена работа по налаживанию освещения на центральных улицах Калиматова, Висаитова, имени Бембулата Богатырева, Хашагульгова.