Муниципалитет

На подъездной дороге к аэропорту Ингушетии устанавливают современную систему освещения

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По поручению главы города Сунжа Аслана Умарова на участке дороги, ведущей в ОАО «Аэропорт «Магас» имени С. С. Осканова», проводятся комплексные работы по замене светильников, налаживанию новой электролинии и ремонту, обновлению лакокрасочного покрытия опор освещения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время по всему периметру участка монтируются светодиодные светильники мощностью 150 W со световым потоком 15 000 Лм, взамен энергоемких светильников с лампами накаливания. Эти работы позволяют не только значительно улучшить качество освещения данного участка, но и снизить около 60% потребляемой электроэнергии.

Напомним, ранее администрацией города была проведена работа по налаживанию освещения на центральных улицах Калиматова, Висаитова, имени Бембулата Богатырева, Хашагульгова.

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