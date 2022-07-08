Трудоустройство

На предприятиях в Ингушетии трудоустроят более 200 осужденных

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В Ингушетии более 200 осужденных трудоустроят на четыре промышленных предприятия для проведения принудительных работ, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства республики.

"Первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев провел заседание рабочей группы по вопросам создания в республике мест в исправительных центрах для размещения и трудоустройства осужденных. В марте этого года ФСИН России и правительство Ингушетии подписали соглашение о взаимодействии и дорожную карту. Согласно договоренности, в республике будет создано 239 мест для размещения осужденных к принудительным работам на базе ингушских предприятий «Птицекомплекс «Южный», «4БРА», «Альянс» и «ВАЛЛИ», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник отдела Федеральной службы исполнения наказаний по региону Сергей Ролдугин, ведомство обследовало указанные предприятия на предмет возможности создания на их базе исправительных центров, изолированных участков, функционирующих как исправительные центры.

«На сегодня с швейной фабрикой «4БРА» заключено соглашение о намерениях создания участка на 200 осужденных, и на 50 человек с предприятием «Альянс»», — добавил Сергей Ролдугин.

В завершение вице-премьер напомнил представителям профильных ведомств, что эта задача поставлена Президентом России, и необходимо в ближайшее время активизировать работу для ее выполнения.

Он поручил гендиректорам предприятий предоставить информацию о возможностях создания исправительных учреждений и количестве людей, которые планируется ими принять.

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