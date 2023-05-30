Муниципалитет

На приеме у мэра Назрани обсудили проблему обслуживания многоквартирных домов

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Глава города Назрань Урусхан Евлоев провёл приём граждан по личным вопросам и принял более 30 человек.

На мероприятии большинство обращений были коллективные, направленные на благоустройство различных улиц, улучшение ситуации с водоснабжением и получение земельных участков.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, самой длительной темой обсуждения с горожанами явилась проблема обслуживания многоквартирных домов.

Глава города дал гражданам разъяснения о необходимости выбора одного из способов управления многоквартирными домами.

Урусхан Евлоев пообещал всестороннюю поддержку жителям в создании ТСЖ или выборе управляющей компании.

 

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