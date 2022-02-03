ГКК

На территории ГКК Ингушетии для будущих офицеров построят тир, полосу препятствий и бассейн

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На территории Горского кадетского корпуса имени легендарного разведчика времен ВОВ Абдулы Цароева в сельском поселении Сурхахи Назрановского района продолжается строительство бассейна, открытие которого планируется в мае текущего года.

Качество проводимых работ оценил Глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он считает, чем шире спектр навыков выпускника ГКК, тем разнообразней круг военно-учетных специальностей, в которых он может реализоваться.

Власти региона намерены в стенах военного заведения также возвести спортивный комплекс с тиром и полосой препятствий.

«Одной спортивной площадки недостаточно, нам нужны и тир, и полоса препятствий, и бассейн, чтобы полноценно подготовить наших будущих солдат, офицеров и генералов. Это особенно пригодится ребятам, которые собираются поступать в высшие военные учреждения страны», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Кроме того, планируется приобретение подводного снаряжения для обучения курсантов дайвингу. Рассматривается возможность включения ингушской молодежи в состав экипажей подводных лодок.

Напомним, ранее для комфортного пребывания воспитанников в основном корпусе был проведен масштабный ремонт. По поручению Главы республики, на эти цели было выделено более 6 млн рублей, в том числе из средств Национального фонда развития Ингушетии. Обновлены внутренние помещения, приведены в порядок системы отопления, проведена очистка и обработка зеленых насаждений на прилегающей территории, уплотнение грунта для возможности проводить учения и многие другие работы.

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