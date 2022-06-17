ПМЭФ

На ВДНХ гостей и жителей Москвы будут знакомить с историей и культурой Ингушетии

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На XXV Петербургском международном экономическом форуме Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках договора на территории ВДНХ будет организовано знакомство жителей и гостей Москвы с историей и культурой, экономическими достижениями и туристическим потенциалом Ингушетии. Также по соглашению будет организовано совместное участие в конференциях, форумах, семинарах и работа по содействию узнаваемости, продвижению бренда каждой из сторон, взаимодействию с общественными организациями и землячествами.

«Благодаря сотрудничеству с ВДНХ наш маленький регион с удивительной культурой, богатой историей и красивой природой станет известен далеко за его пределами. Это позволит увеличить туристический поток в нашу республику, привлечь деятелей культуры и науки, представить весь потенциал региона на такой известной презентационной площадке, как ВДНХ», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Также стороны будут планировать совместные мероприятия. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписан в рамках проекта «Регионы: открытие». Руководство ВДНХ рассмотрит возможность предоставления Ингушетии необходимых площадей для организации культурно-массовых, деловых, спортивных и иных мероприятий. Соглашение предполагает обмен информацией, консультации по вопросам, относящимся к деятельности сторон и представляющим взаимный интерес в рамках реализации проекта.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности».

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