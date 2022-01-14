Национальная библиотека Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в акции «Дарите книги с любовью»

Главная библиотека республики постоянно принимает участие в организации этой акции, что позволяет с огромной благодарностью к дарителям сформировать книжный фонд, который будет передан нуждающимся в обновлении и пополнении фондов современной литературой, новыми изданиями муниципальным и школьным библиотекам.

«Надеемся, что и в этом году вы откликнитесь на наш призыв к участию в Неделе книгодарения, и мы все вновь сможем сделать для наших читателей самый лучший подарок — книгу!» — отметили в пресс-службе учреждения.