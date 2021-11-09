Национальная библиотека Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в онлайн-акции «Достоевский: XXI век»

По словам собеседника, акция приурочена к 200-летию классика мировой литературы, философа, одного из самых читаемых писателей в мире Федора Михайловича Достоевского, которое отмечается в этом году.

Для участия в акции нужно прочитать на камеру фрагмент из любимого произведения Достоевского и разместить на своей странице в «Инстаграм» с хештегом #ДостоевскийXXIвек. Лучшие видео будут размещены на сайте Национальной библиотеки Ингушетии.