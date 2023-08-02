Национальную телерадиокомпанию Ингушетии возглавил Шамсудин Боков

На этой должности известный журналист сменил Беллу Альдиеву, которая возглавляла телекомпанию с июля 2020 года.

Шамсудину Бокову 39 лет. На протяжении долгих лет он работал корреспондентом федерального информационного агентства «Интерфакс», занимал пост пресс-секретаря Главы республики. В последнее время новый директор НТРК работал заместителем министра промышленности и цифрового развития региона, возглавлял республиканскую общественно-политическую газету «Ингушетия». В середине октября минувшего года он переизбран председателем регионального отделения Союза журналистов России на новый пятилетний срок.

«Шамсудин Боков имеет большой профессиональный и управленческий опыт работы. Он смог полностью переформатировать работу общественно-политической газеты «Ингушетия», сделав ее современной и интересной для читателей. Уверен, что этот опыт и его профессиональные знания помогут ему правильно построить работу на нашем национальном телевидении», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, комментируя новое назначение.

В пресс-службе напомнили, что в 2010 году власти Ингушетии приняли решение о создании национального телерадиовещания (НТРК). Масштабный проект был реализован при поддержке федерального центра. С 31 мая 2013 года в режиме тестового вещания канал начал трансляцию на спутнике «Триколор ТВ», официальный запуск состоялся 27 августа 2013 года.

Здание, общая площадь которого составляет 5555,5 квадратных метров, спроектировано и оснащено для организации круглосуточного телевизионного и радиовещания. Для полного цикла телевизионного производства и вещания был выбран перспективный формат телевидения высокой четкости.