Надежность энергоснабжения санаторно-курортных зон СКФО на особом контроле компании «Россети Северный Кавказ»

Рост туристического потока на курорты регионов Северного Кавказа — от 20 % до 150 % — стабильная тенденция последних лет. Только в 2021 году СКФО посетили свыше 4 млн человек. Позитивная динамика роста турпотока в макрорегион с уникальной природой, мягким климатом, лечебными источниками и самобытной культурой отмечается и в текущем году.

Энергетики в полной мере осознают ответственность за надёжное электроснабжение курортно-туристических зон. Специалисты уделяют повышенное внимание сетевому оборудованию, питающему учреждения туристического кластера. На энергообъектах проводятся как запланированные в рамках программы технического обслуживания и ремонтов мероприятия, так и внеплановые осмотры, и диагностика.

«Популярность курортов Северо-Кавказского федерального округа растет с каждым годом. Рост туристического потока означает дальнейшее развитие для всего макрорегиона: строительство новых объектов, привлечение инвестиций. Обязательным условием для этого важного процесса является надежное энергоснабжение. Безусловно, мы понимаем значимость возложенной на нас задачи и делаем все необходимое для ее успешного решения», — подчеркнул генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Так, в Ингушетии энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» провели реконструкцию воздушной линии 10 кВ. От стабильной работы данного энергообъекта зависит надежность электроснабжения санаторно-курортного комплекса «Армхи» в горном Джейрахском районе республики.

В КБР специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Каббалкэнерго» выполнили текущий ремонт силового оборудования на подстанциях 110 и 35 кВ «Долинск», «ЦРУ», «Адыл Су», «Чегем», «Героев Эльбруса», обеспечивающих электроэнергией туристско-рекреационную зону Приэльбрусья, санатории и здравницы города Нальчика.

Большой объем работы для повышения надежности энергоснабжения и доступности электросетевой инфраструктуры на популярных курортах Архыза, Домбая и Теберды в Карачаево-Черкесии выполнен оперативно-ремонтными бригадами филиала «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго». Чтобы обеспечить гостям всесезонного курорта «Архыз» комфортный отдых, энергетики построили и реконструировали около 5 км распределительных сетей 10/0,4 кВ, смонтировали две новые трансформаторные подстанции и установили два распределительных шкафа 10 кВ. Важной частью технических мероприятий на участке стал капитальный ремонт линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Зеленчук-Буково»: специалисты выполнили работы по укреплению фундамента опор и защите от паводковых вод, замене изоляторов.

Выполненным объемом энергетики не ограничатся: в текущем году рабочие группы филиала планируют заменить на «Зеленчук-Буково» в рамках технического обслуживания 11 изоляторов, провести расчистку 3,4 га охранной зоны от древесно-кустарниковой растительности, провести ремонт оборудования на подстанции 35/10 кВ «Романтик».

Создано резервное электроснабжение основных инфраструктурных объектов курортного поселка Домбай: энергетики изменили конфигурацию кабельной сети 10-0,4 кВ, смонтировав две кабельные вставки протяженностью по 120 метров каждая с переходом через горную реку Аманауз.

Для повышения надежности энергоснабжения курортов Теберды и Домбая специалисты выполнят еще ряд технических мероприятий. В их числе — ремонт оборудования на воздушных и кабельных линиях 110 кВ «Касаева-Теберда», «Зеленчукская ГАЭС-Касаева», «Теберда-Горная», «Горная-Гоначхир», питающих центрах 110/10 кВ «Горная» и «Теберда».

В Чечне специалисты АО «Чеченэнерго» для бесперебойного и качественного энергоснабжения курорта «Серноводск-Кавказский», всесезонного туристического комплекса «Ведучи» — первого горнолыжного курорта в республике, спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам» выполняют текущее обслуживание и ремонт трех воздушных линий 10 кВ. Кроме того, в планах у энергетиков на текущий год — строительство новой подстанции 35/10 «Кезеной-ам», которая позволит повысить надежность питания одноименного спортивно-туристического комплекса на берегу высокогорного озера.

В Северной Осетии благодаря работам, проведенным специалистами филиала «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго», стабильно функционируют энергообъекты, отвечающие за энергоснабжение популярных Куртатинского и Цейского ущелий. В числе проведенных работ энергетики также выполнили комплекс технических мероприятий на подстанции 110 кВ «Алагир», обеспечивающей электроснабжение республиканского детского реабилитационного центра «Тамиск».

На Ставрополье сотрудники филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» повысили надежность и качество электроснабжения курортных городов Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, выполнив необходимый комплекс технических мероприятий, в том числе ремонт силовых трансформаторов на питающих центрах 110 кВ «Зеленогорская», «Белый уголь», «Ессентуки-2», «Железноводская», «Парковая» и «Запикетная».