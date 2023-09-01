Выборы

Находящиеся в Ингушетии жители новых субъектов России смогут участвовать в выборах в своих регионах

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Временно находящиеся в Ингушетии жители новых субъектов России смогут участвовать в выборах. В Магасе организован экстерриториальный избирательный участок для голосования за кандидатов в депутаты законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщили в Избиркоме Ингушетии, голосование будет проводиться на специально образованном экстерриториальном избирательном участке № 8010.

Даты и время голосования: с 1 по 3 сентября 2023 года — с 8:00 до 20:00 мск, а 4 сентября с 8 до 15 часов. Адрес избирательного участка: Магас, проспект Идриса Зязикова, 22 А (школа-лицей № 1).

По словам специалистов главного выборного органа республики, для голосования необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Это может быть: паспорт гражданина России или документ заменяющий его; паспорт гражданина ДНР, ЛНР; паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не позднее 30 сентября 2022 года; военный билет; иной документ удостоверяющий личность, выданный уполномоченным органом.

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