Назрановская команда стала обладателем кубка Ингушетии «Чингиз» по мини-футболу

В финальном матче была повержена команда «Динамо» из столицы региона. Встреча прошла в спортзале Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева, где основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были назрановцы (4:2).

По информации портала ingfootball, неожиданности в финале Кубка Ингушетии по мини-футболу не произошло. «Завод» обыграл «Динамо» из Магаса и оформил чемпионский дубль. При этом сам матч получился напряжённым, и победа назрановцам далась нелегко.

В первом тайме голов забито не было, а во второй половине встречи команды обменялись забитыми мячами. На гол Муслима Сагова «Завод» ответил быстрым голом в исполнении Ахмеда Парчиева. Больше забить соперникам не удалось, и поединок плавно перешел в послематчевую серию пенальти. Назрановцы выиграли ее со счетом 4:2 — они не реализовали из пяти ударов один, в то время как «динамовцы» допустили два промаха из четырех. Таким образом, «Завод» оформил золотой дубль в текущем сезоне, выиграв и чемпионат, и Кубок.

После завершения матча состоялась церемонии награждения победителей и призеров первенства Инг-Лиги, Первой лиги и Кубка Ингушетии «Чингиз».

Также состоялось вручение индивидуальных наград игрокам, проявившим себя наиболее эффективно по ходу соревнований. Лучшим вратарем Инг-Лиги был признан Шамиль Мархиев из «Бреста», лучшим защитником стал Хусейн Мейриев («Карца»), а Ахмед Парчиев из «Завода» назван лучшим игроком турнира. Также в составе победителя «Инг-Лиги» были отмечены Илез Газдиев как лучший бомбардир и Ахмед Точиев как лучший тренер. Магомед Газдиев, представляющий «Барс», стал лучшим ассистентом турнира, а «Динамо» из Магаса получила приз «За лучшую дисциплину в Инг-Лиге».

Акраман Батаев из «КАЦТОРГА» признан лучшим вратарем в первой лиге. Его партнер по команде Муслим Кациев стал лучшим защитником чемпионата. Лучшим игроком был назван Абабукар Темербиев из «ЖБИ». Его команда также получила приз за лучшую дисциплину в первой лиге. Приз лучшего бомбардира взял Муса Картоев из «Экажево». Лучшим ассистентом первенства был назван Нурадин Цолоев из «Барта», а их наставник Ахмед Беков признан лучшим тренером первой лиги.

Лучшим бомбардиром Кубка Ингушетии «Чингиз» стал нападающий МФК «Карца» Аслан Дзортов, а Магомед Газдиев стал также и лучшим ассистентом кубкового турнира.