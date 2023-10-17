Неизвестные избили и выстрелили в мужчину на автостоянке в Ингушетии

«Приблизительно 3-4 подозреваемых на автомобилях Mercedes-Benz Е211 темного цвета и Nissan Almera белого цвета в сельском поселении Нестеровское на улице Мира на автомобильной стоянке причинили огнестрельные ранения, а также телесные повреждения гражданину 1975 года рождения и скрылись с места преступления», — рассказал собеседник.

По его словам, потерпевший с многочисленными ранениями доставлен в реанимационное отделение Сунженской центральной районной больницы.

По данному факту проводится проверка.