Криминал

Неизвестные избили и выстрелили в мужчину на автостоянке в Ингушетии

0

На автостоянке в Сунженском районе республики неизвестные избили местного жителя и выстрелили в него из огнестрельного оружия, потерпевший находится в реанимации, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Приблизительно 3-4 подозреваемых на автомобилях Mercedes-Benz Е211 темного цвета и Nissan Almera белого цвета в сельском поселении Нестеровское на улице Мира на автомобильной стоянке причинили огнестрельные ранения, а также телесные повреждения гражданину 1975 года рождения и скрылись с места преступления», — рассказал собеседник.

По его словам, потерпевший с многочисленными ранениями доставлен в реанимационное отделение Сунженской центральной районной больницы.

По данному факту проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии встретился с участниками СВО из республики
В столице Ингушетии построят комплекс для Государственной филармонии
Житель Ингушетии обвиняется в стрельбе из травматического пистолета по односельчанину
Сборная Ингушетии по грэпплингу завоевала 31 золотую медаль на турнире в Нальчике
Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку работ мастеров ДПИ
В Назрани пройдет чемпионат Ингушетии по шашкам среди незрячих и слабовидящих
Мэр Назрани Урусхан Евлоев оказал финансовую помощь приюту для бездомных животных
В Назрани пройдет второй турнир по панкратиону памяти последнего защитника Брестской Крепости Уматгирея Барханоева
Врач рассказала школьникам Назрани о важности соблюдения здорового образа жизни
В Ингушетии провели мероприятие в рамках проекта «Центр помощи по вопросам СВО»
На форуме-выставке «Россия» Ингушетия представит культуру и продукцию предприятий

Главное

Яндекс.Метрика

 