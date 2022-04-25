Неизвестные избили жителя ингушского села Экажево в ходе конфликта

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Правоохранительные органы ведут розыск группы из нескольких человек, напавших на жителя Назрановского района, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник в понедельник.

«Накануне из больницы поступило сообщение в полицию о доставлении с различными травмами мужчины 1991 года рождения, проживающего в сельском поселении Экажево», — сказал собеседник.

Как отметил источник, выехавшие на место инцидента правоохранители установили, что телесные повреждения ему причинены на автостоянке близ республиканской больницы в Назрани родственником и неизвестными лицами в количестве 5-7 человек в ходе конфликта на почве ранее сложившихся неприязненных отношений.

Сейчас стражи правопорядка проводят мероприятия по установлению местонахождения главного подозреваемого и его подельников.

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